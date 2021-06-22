Путин заявил, что движение НАТО на восток стало основной причиной взаимного недоверия в Европе

Об этом он заявил в статье для газеты Die Zeit, которую опубликовали на сайте Кремля.

Так, по его словам, "движение на восток" началось с того, что "советское руководство фактически уговорили на членство объединенной Германии в НАТО".

"Именно движение блока на восток стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что "это не направлено против вас", что "границы блока к вам приближаться не будут" – поспешили быстро забыть. А прецедент был создан", - сказал Путин.