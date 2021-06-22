UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин заявил, что движение НАТО на восток стало основной причиной взаимного недоверия в Европе

Автор: РБК-Украина

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал НАТО за "движение на восток". Это якобы стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе.

Об этом он заявил в статье для газеты Die Zeit, которую опубликовали на сайте Кремля.

Так, по его словам, "движение на восток" началось с того, что "советское руководство фактически уговорили на членство объединенной Германии в НАТО".

"Именно движение блока на восток стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что "это не направлено против вас", что "границы блока к вам приближаться не будут" – поспешили быстро забыть. А прецедент был создан", - сказал Путин.

Ранее Путин рассказал, что во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве затронули вопрос вступления Украины в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинНАТО