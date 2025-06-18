Ізраїль завдав авіаударів по об’єктах ядерної програми Ірану: ЦАХАЛ розповів деталі

У ніч на 18 червня Ізраїль завдав масованого авіаудару по військових об’єктах у столиці Ірану - Тегерані. Уражено об’єкти ядерної програми та ракетної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби ЦАХАЛ.

За даними ЦАХАЛ, понад 50 винищувачів ВПС Ізраїлю здійснили серію ударів по військових цілях на території Тегерана, які були обрані на основі розвідданих.

Ізраїль заявляє, що ці об’єкти безпосередньо були пов’язані з іранською програмою створення ядерної зброї. Йдеться зокрема про підприємство в Тегерані, пов’язане з виробництвом центрифуг для збагачення урану.

Іранський режим збагачує уран саме з метою розробки ядерної зброї, адже для мирного використання атомної енергії збагачення на такому рівні не потрібне.

Також цієї ночі було уражено низку об’єктів з виробництва зброї, зокрема підприємство з виготовлення сировини та компонентів для збирання балістичних ракет "земля-земля", які Іран вже застосовував і продовжує застосовувати проти Ізраїлю.

Крім того, атаковано об’єкт з виробництва компонентів для зенітних ракет, призначених для ураження літаків.

Ці цілі були знищені в рамках операцій Армії оборони Ізраїлю проти ядерної програми Ірану та його ракетної промисловості.