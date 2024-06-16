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Путін заявами про переговори хотів підірвати підтримку Заходу перед самітом миру, - ISW

Москва, Неділя 16 червня 2024 09:16
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Путін заявами про переговори хотів підірвати підтримку Заходу перед самітом миру, - ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін перед самітом миру заявив про нібито готовність до переговорів з Україною. Метою таких заяв була спроба підірвати підтримку України Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається у звіті, Путін напередодні саміту миру навмисно озвучив свій ультиматум щодо так званих мирних переговорів, щоб підірвати підтримку Заходом законних вимог України до Росії і відвернути увагу від досягнення міжнародного консенсусу.

На думку аналітиків, двозначні заяви Путіна були спрямовані на те, щоб звернути увагу інших країн, що Росію не запросили на саміт миру.

Кілька західних лідерів визнали, що Росія намагалася зірвати мету саміту і зосередити розмови на відсутності Росії. Зокрема, це були віце-президент США Камала Гарріс, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Ультиматум Путіна щодо переговорів також розповсюдили російські чиновники. В ISW нагадали, що російські офіційні особи зазвичай імітують зацікавленість у переговорах у критичні моменти війни.

Як вважають аналітики, примушення України до переговорів з РФ не призведуть до довготривалого розв'язання конфлікту, а лише нададуть Путіну додатковий час на подальшу оптимізацію та підготовку російської воєнної машини.

Заяви Путіна перед самітом миру

За день до старту саміту миру України російський диктатор Володимир Путін зробив декілька заяв, зокрема про мирні переговори. Він заявив, що робить "реальну мирну пропозицію" Україні. Фактично це був ультиматум до капітуляції.

Детальніше про заяви Путіна та чому вони неприйнятні для України - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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