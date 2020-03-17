Путин завтра посетит оккупированный Крым

Президент России Владимир Путин завтра в очередной раз посетит оккупированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Путин будет находиться с визитом на оккупированном полуострове 18-19 марта. Планируется, что в ходе визита он вручит российские государственные награды строителям Крымского моста.

Напомним, ранее Путин в интервью заявил, что ему безразличны санкции против России из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины. По его словам, Москва потеряла около 50 млрд долларов, но столько же якобы и заработала с помощью импортозамещения.

"Да плевать на них, на эти санкции!", - заявил он.

До этого Путин посещал оккупированный Крым в августе 2019 года. Министерство иностранных дел Украины осудило посещение российским президентом оккупированного полуострова, поскольку оно не было согласовано с украинской властью и было осуществлено с нарушением государственной границы. Официальный Киев настаивает, что данные территории являются неотъемлемой частью Украины.