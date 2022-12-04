Путін застосовує проти України варварські методи, - Блінкен

Президент Росії Володимир Путін прийняв тактику випаленої землі, тому що його війська не змогли досягти своєї мети у війні проти України.

"Путін намагався стерти Україну з карти, стерти її ідентичність, повернути її назад до складу Росії. Це не вдалося. Тоді він почав захоплювати землі на сході та півдні України. Це не вдалося, бо українські військові відтіснили і повернули багато територій, що захопили. Путін. ", - Заявив держсекретар США.

За його словами, президент РФ намагається використати зиму як зброю, вимкнути світло, вимкнути тепло, занурити український народ у темряву та холод саме в той час, коли настають зимові місяці. Це справді варварство.