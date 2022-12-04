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Путин применяет против Украины варварские методы, - Блинкен

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Вашингтон, Воскресенье 04 декабря 2022 20:44
Путин применяет против Украины варварские методы, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент России Владимир Путин принял тактику выжженной земли, потому что его войска не смогли добиться своих целей в войне против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Путин пытался стереть Украину с карты, стереть ее идентичность, вернуть ее обратно в состав России. Это не удалось. Тогда он начал захватывать земли на востоке и юге Украины. Это не удалось, потому что украинские военные оттеснили и вернули много захвативших территорий. Путин", – заявил госсекретарь США.

По его словам, президент РФ пытается использовать зиму как оружие, выключить свет, выключить тепло, погрузить украинский народ во тьму и холод именно в то время, когда наступают зимние месяцы. Это действительно варварство.

Ранее Блинкен заявил, что по мнению США власти России не заинтересованы в мирных переговорах для окончания войны против Украины.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявлял, что он готов провести переговоры с Путиным, но только если он будет намерен закончить войну против Украины.

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