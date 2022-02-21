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Путин заставил укрепиться НАТО и сплотил украинский народ против России, - Блинкен

Автор: Наталья Скороход

Действия президента РФ Владимира Путина против Украины заставили укрепиться НАТО и сплотили украинский народ против России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Блинкена, опубликованное на сайте Госдепартамента США.

По словам Блинкена, президент РФ делает все возможное, чтоб Украина не была ориентирована на Запад.

Он также отметил, что на взгляд США и партнеров, НАТО никогда не была настолько сплоченная, как сейчас.

Напомним, что Блинкен считает нелогичной угрозу России со стороны Украины. Об этом он рассказал в интервью российскому телеканалу.

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