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Угроза для России со стороны Украины не поддается никакой логике, - Блинкен

Новина українською →
США, Понедельник 21 февраля 2022 00:55
Угроза для России со стороны Украины не поддается никакой логике, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Возможность угрозы для России со стороны Украины не поддается никакой логике. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью российскому телеканалу "Дождь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Энтони Блинкена, опубликованное на сайте Госдепартамента США.

На вопрос российской журналистки о том, что это Киев несет ответственность за военную эскалацию на Донбассе, Блинкен отметил, что это не поддается логике.

"Мысль о том, что для России сейчас есть какая-то угроза со стороны Украины, не поддается никакой логике, учитывая размеры стран", - сказал Блинкен.

По его словам, мысль о том, что Украина решила именно сейчас попытаться вернуть себе Донбасс, когда ее окружают 150 000 российских войск, не поддается никакой логике.

"И, к сожалению, то, что мы наблюдаем, происходит именно так, как я сказал несколько дней назад в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Есть фабрикация провокаций, которые затем будут использоваться как оправдание российской военной интервенции на Донбассе и в Украине в более широком смысле", - сказал Блинкен.

Напомним, что Байден готов встретиться с Путиным в любое время, чтоб обсудить ситуацию в Украине. Об этом рассказал Блинкен.

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