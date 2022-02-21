Угроза для России со стороны Украины не поддается никакой логике, - Блинкен
Возможность угрозы для России со стороны Украины не поддается никакой логике. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью российскому телеканалу "Дождь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Энтони Блинкена, опубликованное на сайте Госдепартамента США.
На вопрос российской журналистки о том, что это Киев несет ответственность за военную эскалацию на Донбассе, Блинкен отметил, что это не поддается логике.
"Мысль о том, что для России сейчас есть какая-то угроза со стороны Украины, не поддается никакой логике, учитывая размеры стран", - сказал Блинкен.
По его словам, мысль о том, что Украина решила именно сейчас попытаться вернуть себе Донбасс, когда ее окружают 150 000 российских войск, не поддается никакой логике.
"И, к сожалению, то, что мы наблюдаем, происходит именно так, как я сказал несколько дней назад в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Есть фабрикация провокаций, которые затем будут использоваться как оправдание российской военной интервенции на Донбассе и в Украине в более широком смысле", - сказал Блинкен.
Напомним, что Байден готов встретиться с Путиным в любое время, чтоб обсудить ситуацию в Украине. Об этом рассказал Блинкен.