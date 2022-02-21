Путін змусив зміцнитися НАТО і згуртував український народ проти Росії, - Блінкен

Дії президента РФ Володимира Путіна проти України змусили зміцнитися НАТО і згуртували український народ проти Росії. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Блінкена, опубліковане на сайті Держдепартаменту США.
За словами Блінкена, президент РФ робить все можливе, щоб Україна не була орієнтована на Захід.
Він також зазначив, що на погляд США і партнерів, НАТО ніколи не була настільки згуртована, як зараз.
Нагадаємо, що Блінкен вважає нелогічною загрозу Росії з боку України. Про це він розповів в інтерв'ю російському телеканалу.