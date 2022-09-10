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Путин запугивает Европу холодом: в СНБО объяснили российские манипуляции

Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Кремля Владимир Путин продолжает запугивать Европу холодной зимой. Однако это лишь российская манипуляция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Российские чиновники, в том числе и Путин, активно распространяют тезис о том, что подземные газовые хранилища (ПГХ) не помогут европейским странам пережить отопительный период.

"ГС выполняют следующие функции: сглаживание суточной и сезонной неравномерности потребления, а также решение задач, связанных с устранением форс-мажоров. Ни одна из этих функций не говорит о том, что можно накопить газ и потом просто его потреблять", - утверждает российская пропаганда.

Угрожает ли Европе холодная зима?

В СНБО подчеркивают, что Россия не единственный поставщик газа. Кроме того, власти европейских стран ведут постоянные переговоры и заключают новые контракты, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

Более того, заполнив газовые хранилища, Европа продолжит импортировать газ. Таким образом ЕС будет пополнять отобраны из ПГХ запасы. То есть газовые хранилища являются "подушками безопасности".

Напомним, ЕС обсуждает вопрос введения лимита цен на российский газ. Пока министры энергетики не достигли единого решения, но обсуждения продолжаются.

В то же время в России уже пригрозили, что перекроют газ в Европу, если будет установлен лимит цен.

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