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Путін запросив Сі Цзіньпіна в Москву

Фото: Володимир Путін і Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії. Глава Кремля чекає його в Москві весною 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна, під час відеорозмови з китайським лідером.

"У наступному році інтенсивні двосторонні обміни продовжаться, не сумніваюся, і ми знайдемо з вами можливість зустрітися особисто. Чекаємо на Вас шановний пане голово, дорогий друже, чекаємо на вас навесні наступного року з державним візитом до Москви", - сказав Путін.

За словами диктатора, це нібито "продемонструє всьому світу міцні російсько-китайські зв'язки" та "стане головною політичною подією року у двосторонніх відносинах".

Нагадаємо, що на попереднє запрошення Путіна китайський лідер так і не приїхав до Росії. Так, влітку цього року російський диктатор запрошував главу КНР в Москву, однак той відмовився, пояснивши це "коронавірусними обмеженнями".

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