Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву

"В следующем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся, не сомневаюсь, и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем Вас уважаемый господин глава, дорогой друг, ждем вас весной следующего года с государственным визитом в Москву", - сказал Путин.

По словам диктатора, это якобы "продемонстрирует всему миру крепкие российско-китайские связи" и "станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях".

Напомним, на предыдущее приглашение Путина китайский лидер так и не приехал в Россию. Так, летом этого года российский диктатор приглашал главу КНР в Москву, однако тот отказался, объяснив это "коронавирусными ограничениями".

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