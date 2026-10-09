Путін запросив Шредера додому на День народження

Російський диктатор відсвяткував 74-й день народження. Спільне фото з Шредером опублікувала пресслужба Кремля 8 жовтня.

У Кремлі розповіли, що Путін дізнався про приїзд Шредера до Москви "з повідомлень ЗМІ".

"Президент запросив свого старого друга до себе додому. Ґергард Шредер був разом із Володимиром Путіним, коли глава держави відзначав учора свій день народження", - повідомили у Кремлі.

Навіщо Шредер приїхав до Москви

До Москви Шредер прибув, щоб зустрітися зі співробітниками та керівництвом мережі магазинів "Глобус".

Він став членом наглядової ради "Гіперглобус". Це російське відділення німецького холдингу Globus Holding GmbH & Co. У Росії воно має мережу продуктових гіпермаркетів.

У Німеччині нову роботу Шредера в Росії назвали "зрадою Європи".

Шредер був канцлером Німеччини у 1998-2005 роках. Раніше він працював у керівництві "Роснафти" та компанії-оператора "Північного потоку" Nord Stream.

У Німеччині він має неоднозначну репутацію. Причина - його багаторічні тісні зв'язки з російським енергетичним сектором та особиста дружба з Путіним.

Нагадаємо, що Стів Віткофф, спецпредставник президента США Дональда Трампа, та зять американського президента Джаред Кушнер можуть знову поїхати до Москви на зустріч з главою Кремля.