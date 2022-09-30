UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін запропонував Україні переговори після оголошення анексії

Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Президент РФ Володимир Путін після оголошення анексії українських територій запропонував Києву "сісти за стіл переговорів". Однак виключив будь-який діалог щодо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час виступу в Кремлі.

"Ми закликаємо Київський режим негайно припинити вогонь та повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові, про це неодноразово було сказано. Але вибір у Донецьку, Луганську, Запоріжжі та Херсоні обговорювати не будемо. Він зроблений. Росія його не зрадить", - заявив Путін.

Глава Кремля вважає фейкові результати "референдумів" нібито воєвиявленням самих жителів територій цих чотирьох областей.

"Київ має з повагою ставитися до вибору "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, тільки таким може бути шлях до миру", - каже Путін.

Нагадаємо, як і очікувалося сьогодні російський диктатор Володимир Путін оголосив анексію окупованих територій України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Головні заяви Путіна під час виступу в Кремлі читайте у нашому матеріалі за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України