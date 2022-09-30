Путин предложил Украине переговоры после объявления аннексии

"Мы призываем Киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст", - заявил Путин.

Глава Кремля считает фейковые результаты "референдумов" якобы волеизъявлением самих жителей территорий этих четырех областей.

"Киев должен уважительно относиться к выбору "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру", - говорит Путин.

Напомним, как и ожидалось сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Главные заявления Путина во время выступления в Кремле читайте в нашем материале по ссылке.

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