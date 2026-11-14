ua en ru
Сб, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путин предложил США поделить Европу на сферы влияния как во времена "холодной войны", - СМИ

21:40 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Путин предложил США поделить Европу на сферы влияния как во времена "холодной войны", - СМИ Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Москва предложила США вернуться к отношениям по модели "холодной войны" и разделить Европу на сферы влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Как отметило издание, делегация РФ в ходе переговоров в Абу-Даби и во время встречи в Москве выступила за возвращение к модели противостояния 1946-1991 годов.

По замыслу Кремля, это предполагает разделение Европы на зоны влияния и контроль Москвы над обновленной версией Варшавского договора, что, по мнению российской стороны, должно стать "основой неделимой архитектуры безопасности".

Представители Кремля стремятся достичь мира с Украиной на собственных условиях, требуя официального отказа от вступления в НАТО, передачи в состав РФ обеих областей Донбасса и сокращение оборонных возможностей Украины.

Кроме того, Москва требует от НАТО возвращения к границам 1997 г. с отводом инфраструктуры из 16 стран и отказа от активности в Центральной Азии.

"Мне бы не хотелось так думать, что мы переходим к какой-то "холодной войне", и уверен, этого никто не хочет", - заявлял ранее российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, что Путин выдвинул Британии ультиматум в отношении Украины и ее ядерного потенциала.

В частности, российский диктатор настаивает, чтобы Лондон отказался от использования ядерного оружия для защиты других европейских государств.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет перекроить границы Европы, а под главным прицелом оказались Финляндия и Швеция.

По словам главы государства, Кремль стремится уменьшить военное присутствие НАТО на континенте, и кроме скандинавских стран это может затронуть государства Балтии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Кремль Российская Федерация Холодная война
Новости
НАТО в обмен на Донбасс, архитектура безопасности и обмен: главное о переговорах от Зеленского
НАТО в обмен на Донбасс, архитектура безопасности и обмен: главное о переговорах от Зеленского
Аналитика
Идите в "оборонку": интервью со студентом, который создал компанию по производству дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Идите в "оборонку": интервью со студентом, который создал компанию по производству дронов