Путин запретил владение землей в оккупированном Крыму без гражданства РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому землей почти на всей территории оккупированного Крыма не могут владеть лица без российского гражданства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст указа.

Согласно документу, в список вошли земельные участки Бахчисарайского, Джанкойского, Кировского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского, Черноморского районов.

Кроме того, документ касается приграничных земельных участков городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Саки, Судака, Феодосии и Ялты.

РБК-Украина писало, что с начала оккупации Крыма на территорию полуострова с территории России приехали около 500 тысяч человек. Россия скрывает истинные данные и говорит о меньшие цифры, они показывают примерно 280 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Администрация морских портов Украины (АМПУ) потребует от Российской Федерации выплатить 1,24 млрд гривен компенсации убытков, которые были нанесены в результате оккупации Крыма.