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Путин запретил нероссийское шампанское. ЕК пригрозила ответом

Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия не согласна с российским законом, который запрещает называть шампанским игристое вино, произведенное не в Российской Федерации. Брюссель готовится предпринять необходимые шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя ЕК Мириам Гарсия Феррер.

"Мы в курсе этого российского закона, который повлияет на экспорт вина. Мы будем делать все, чтобы выразить наше несогласие, и сделаем все, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги", - заявила Феррер.

Что случилось

На днях президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает применять понятие "шапманское" только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.

При этом производителей шампанских вин из французского региона Шампань обязали переименовать продукцию в "игристые вина". Крупнейший производитель Moet Hennessy уже согласился на переименование, чтобы не останавливать поставки в Россию.

Согласно европейским правилам, шампанским можно называть исключительно вина, произведенные в регионе Шампань.

А что в Украине

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом устанавливает, что на время 10-летнего переходного периода в стране могут производиться напитки с названием "шампанское" и "коньяк". После 1 января 2026 года эти понятия будут относиться только к французским напиткам.

Напомним, ранее сообщалось, что через 25 лет армянский коньяк исчезнет с мировых рынков, поскольку Армения и Евросоюз достигли договоренности об отказе от такого наименования за 3 млн евро компенсации.

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