Путін заборонив неросійське шампанське. ЄК пригрозила відповіддю

"Ми в курсі цього російського закону, який вплине на експорт вина. Ми будемо робити все, щоб висловити нашу незгоду, і зробимо все, щоб захистити наші права і зробити необхідні кроки", - заявила Феррер.

Що сталося

Днями президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє застосовувати поняття "шапманське" тільки щодо "російського шампанського", виробленого на території Росії.

При цьому виробників шампанських вин з французького регіону Шампань зобов'язали перейменувати продукцію на "ігристі вина". Найбільший виробник Moet Hennessy вже погодився на перейменування, щоб не зупиняти поставки до Росії.

Згідно з європейськими правилами, шампанським можна називати виключно вина, вироблені в регіоні Шампань.

А що в Україні

Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом встановлює, що на час 10-річного перехідного періоду в країні можуть вироблятися напої з назвою "шампанське" і "коньяк". Після 1 січня 2026 року ці поняття будуть стосуватися тільки французьких напоїв.