RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін заборонив неросійське шампанське. ЄК пригрозила відповіддю

Автор: РБК-Україна

Європейська комісія не згодна з російським законом, який забороняє називати шампанським ігристе вино, вироблене не в Російській Федерації. Брюссель готується зробити необхідні кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника ЄК Міріам Гарсія Феррер.

"Ми в курсі цього російського закону, який вплине на експорт вина. Ми будемо робити все, щоб висловити нашу незгоду, і зробимо все, щоб захистити наші права і зробити необхідні кроки", - заявила Феррер.

Що сталося

Днями президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє застосовувати поняття "шапманське" тільки щодо "російського шампанського", виробленого на території Росії.

При цьому виробників шампанських вин з французького регіону Шампань зобов'язали перейменувати продукцію на "ігристі вина". Найбільший виробник Moet Hennessy вже погодився на перейменування, щоб не зупиняти поставки до Росії.

Згідно з європейськими правилами, шампанським можна називати виключно вина, вироблені в регіоні Шампань.

А що в Україні

Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом встановлює, що на час 10-річного перехідного періоду в країні можуть вироблятися напої з назвою "шампанське" і "коньяк". Після 1 січня 2026 року ці поняття будуть стосуватися тільки французьких напоїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через 25 років вірменський коньяк зникне зі світових ринків, оскільки Вірменія і Євросоюз досягли домовленості про відмову від такого найменування за 3 млн євро компенсації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінЕврокомиссияРосійська Федерація