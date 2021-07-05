Путін заборонив неросійське шампанське. ЄК пригрозила відповіддю

Європейська комісія не згодна з російським законом, який забороняє називати шампанським ігристе вино, вироблене не в Російській Федерації. Брюссель готується зробити необхідні кроки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника ЄК Міріам Гарсія Феррер.
"Ми в курсі цього російського закону, який вплине на експорт вина. Ми будемо робити все, щоб висловити нашу незгоду, і зробимо все, щоб захистити наші права і зробити необхідні кроки", - заявила Феррер.
Днями президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє застосовувати поняття "шапманське" тільки щодо "російського шампанського", виробленого на території Росії.
При цьому виробників шампанських вин з французького регіону Шампань зобов'язали перейменувати продукцію на "ігристі вина". Найбільший виробник Moet Hennessy вже погодився на перейменування, щоб не зупиняти поставки до Росії.
Згідно з європейськими правилами, шампанським можна називати виключно вина, вироблені в регіоні Шампань.
Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом встановлює, що на час 10-річного перехідного періоду в країні можуть вироблятися напої з назвою "шампанське" і "коньяк". Після 1 січня 2026 року ці поняття будуть стосуватися тільки французьких напоїв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через 25 років вірменський коньяк зникне зі світових ринків, оскільки Вірменія і Євросоюз досягли домовленості про відмову від такого найменування за 3 млн євро компенсації.