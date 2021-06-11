ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Армянский коньяк исчезнет из мировых рынков. ЕС и Ереван достигли договоренности

Новина українською →
Пятница 11 июня 2021 11:31
Армянский коньяк исчезнет из мировых рынков. ЕС и Ереван достигли договоренности Фото: армянский коньяк не будут производить (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительство Армении и Евросоюз достигли соглашения об отказе от названия "коньяк" для армянской алкогольной продукции. Армения получит 3 млн евро компенсации.

Об этом пишет PanARMENIAN.net.

Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость - 3 млн евро.

"Отмечается, что цель финансового соглашения - содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках", - говорится в сообщении.

Программа ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.

Проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС.

Требование об отказе от названия "коньяк" предусмотрено подписанным в ноябре 2017 года Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое полностью вступило в силу с 1 марта 2021 года. Согласно документу, Армении дали 25 лет для отказа от названия "коньяк".

Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика алкоголь
NEWS
В Украине 1603 новых случая коронавируса
В Украине 1603 новых случая коронавируса
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами