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Путін занадто самовпевнений. Він ще побачить труни в Дагестані та Бурятії, - глава ЦРУ

Фото: Вільям Бернс, глава ЦРУ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін "не сентиментальний щодо людських жертв", проте йому доведеться зіткнутися із великими збитками, коли труни повертатимуться додому в найбідніші регіони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса в інтерв'ю CBC News.

"Путін не сентиментальний щодо людських жертв і величезних втрат озброєння, які він зазнав. Є багато зверхності. Найголовніше у 2023 році - це розвіяти пиху з боку Путіна і відновити імпульс на полі бою", - сказав Бернтс.

Він зазначив, що російський диктатор все ще сподівається виснажити Україну.

"Путін зараз надто впевнений у своїй здатності виснажити Україну, перемолоти її. У якийсь момент йому доведеться зіткнутися зі дедалі більшими збитками, коли труни повертатимуться додому в найбідніші регіони Росії. Багато призовників, яких кидають як гарматне м'ясо, родом з Дагестану та Бурятії - найбідніших регіонів Росії", - наголосив глава ЦРУ.

Нагадаємо, за даними ЦРУ, про підготовку російського диктатора Володимира Путіна до повномасштабного вторгнення в Україну знали лише три-чотири особи з його оточення. Що й стало однією з його помилок.

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