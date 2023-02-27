ЦРУ про вторгнення Путіна: він ділився планами з 3-4 особами і це відіграло роль

Про підготовку російського диктатора Володимира Путіна до повномасштабного вторгнення в Україну знали лише три-чотири особи з його оточення. Що й стало однією з його помилок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса в інтерв'ю CBC News.

"Роками, особливо останніми роками, я спостерігав, як Путін звужував коло своїх радників, і це було коло, у якому він цінував лояльність, а не компетентність", - сказав Бернс.

За його словами, це була група людей, яка, як правило, говорила йому те, що він хотів почути, і - або принаймні за ці роки зрозуміла, що сумніватися в його судженнях "не для підвищення кар’єри".

"І тому, на мою думку, це була одна з найглибших вад у прийнятті рішень у Росії безпосередньо перед війною, оскільки таке тісне коло людей підкріплювало глибоко помилкові припущення один одного", - вважає Бернс.

Він розповів, восени 2021 року Путін зрозумів, що стратегічне вікно можливостей для Росії закривається, а окупація України потрібна йому для того, щоб він запам'ятався як так званий "великий полководець".

"Він (Путін - ред.) вірив, що Україна слабка і розділена, він думав, що Захід відволікся, і він думав, що модернізував російську армію до такого рівня, коли вона була здатна на швидку, рішучу перемогу. Звичайно, виявилося, що кожне з цих припущень було глибоко хибним", - підсумував Бернс.

Нагадаємо, за даними Financial Times, Путін ухвалив рішення про повномасштабну війну після консультацій у дуже вузькому колі осіб. Настільки, що більшість представників правлячих кіл дізналася про це або за пару годин до вторгнення, або вже постфактум.

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