Путин слишком самоуверен. Он еще увидит гробы в Дагестане и Бурятии, - глава ЦРУ

Российский диктатор Владимир Путин "не сентиментален по отношению к человеческим жертвам", однако ему придется столкнуться с большим ущербом, когда гробы будут возвращаться домой в беднейшие регионы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в интервью CBC News .

"Путин не сентиментален по отношению к человеческим жертвам и огромным потерям вооружения, которые он понес. Есть много превосходства. Самое главное в 2023 году - это развеять надменность со стороны Путина и восстановить импульс на поле боя", - сказал Бернтс.

Он отметил, что российский диктатор все еще надеется измотать Украину.

"Путин сейчас слишком уверен в своей способности измотать Украину, перемолоть ее. В какой-то момент ему придется столкнуться со все большим ущербом, когда гробы будут возвращаться домой в беднейшие регионы России. Многие призывники, бросаемые как пушечное мясо, родом из Дагестана и Бурятии - беднейших регионов России", - подчеркнул глава ЦРУ.