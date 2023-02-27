Путин слишком самоуверен. Он еще увидит гробы в Дагестане и Бурятии, - глава ЦРУ

Российский диктатор Владимир Путин "не сентиментален по отношению к человеческим жертвам", однако ему придется столкнуться с большим ущербом, когда гробы будут возвращаться домой в беднейшие регионы РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в интервью CBC News.
"Путин не сентиментален по отношению к человеческим жертвам и огромным потерям вооружения, которые он понес. Есть много превосходства. Самое главное в 2023 году - это развеять надменность со стороны Путина и восстановить импульс на поле боя", - сказал Бернтс.
Он отметил, что российский диктатор все еще надеется измотать Украину.
"Путин сейчас слишком уверен в своей способности измотать Украину, перемолоть ее. В какой-то момент ему придется столкнуться со все большим ущербом, когда гробы будут возвращаться домой в беднейшие регионы России. Многие призывники, бросаемые как пушечное мясо, родом из Дагестана и Бурятии - беднейших регионов России", - подчеркнул глава ЦРУ.
Напомним, по данным ЦРУ, о подготовке российского диктатора Владимира Путина к полномасштабному вторжению в Украину знали лишь три-четыре человека из его окружения. Что и стало одной из его ошибок.
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