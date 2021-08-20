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Путин: закон о переходном периоде будет означать выход Украины из минских соглашений

Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин раскритиковал украинский законопроект о переходном периоде на Донбассе. По его словам, принятие такого закона будет означать выход Украины из минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинг.

Он напомнил, что минские соглашения по Донбассу закреплены резолюцией Совбеза ООН и приобрели формат международного права.

"(Руководство Украины, - ред.) фактически говорит о том, что не собирается выполнять минские соглашения. Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины. И если этот закон будет принят… это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса. Потому что там не только что-то противоречит минским соглашениям, там все противоречит минским соглашениям. Это будет означать фактически выход Украины из этих соглашений", - добавил Путин.

Напомним, согласно этому законопроекту, выборы на оккупированных территориях могут провести только в случае невмешательства России.

А также предлагается установить временные рамки оккупации и переходного периода.

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Владимир ПутинДонбасс