ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине предлагают установить временные рамки оккупации и переходного периода

Новина українською →
Киев, Вторник 17 августа 2021 11:41
В Украине предлагают установить временные рамки оккупации и переходного периода Фото: Кабмин инициировал законопроект об основах государственной политики переходного периода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабмин инициировал законопроект об основах государственной политики переходного периода. Ним, в частности, предлагают установить временные рамки оккупации и переходного периода.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт парламента.

В документе указано, что датой начала временной оккупации является 20 февраля 2014 года. Даты начала временной оккупации отдельных населенных пунктов, районов устанавливает президент Украины по представлению Министерства обороны Украины, подготовленным на основе предложений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Конфликтный период считается завершенным в пределах населенного пункта (района) с даты окончания временной оккупации (даты деоккупации) этого населенного пункта (района)", - говорится в законопроекте.

Факт отсутствия оккупационных сил РФ на территории населенного пункта и установление полного контроля Украины над территориями устанавливают министр обороны Украины, глава Службы безопасности Украины и министр внутренних дел Украины путем совместного представления президенту Украины.

"Дата деоккупации населенного пункта (района) является днем завершения конфликтного и начала постконфликтного периода на соответствующей территории. Дату восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы устанавливает президент Украины", - говорится документе.

Напомним, нардепам планируют запретить обсуждать с РФ ситуацию в ОРДЛО и Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого
Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого
DAILY
Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит