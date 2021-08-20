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Путін: закон про перехідний період означатиме вихід України з мінських угод

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін розкритикував український законопроект про перехідний період на Донбасі. За його словами, прийняття такого закону означатиме вихід України з мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінг.

Він нагадав, що мінські угоди щодо Донбасу закріплені резолюцією Радбезу ООН і придбали формат міжнародного права.

"(Керівництво України, - ред.) фактично говорить про те, що не збирається виконувати мінські угоди. Сьогодні я поінформував пані федеральну канцлерку про те, що внесено черговий проект закону урядом України. І якщо цей закон буде прийнято... це означатиме фактичний вихід України в односторонньому порядку з мінського процесу. Тому що там не тільки щось суперечить мінським угодам, там все суперечить мінським угодам. Це означатиме фактично вихід України з цих угод", - додав Путін.

Нагадаємо, згідно з цим законопроектом, вибори на окупованих територіях можуть провести тільки в разі невтручання Росії.

А також пропонується встановити часові рамки окупації та перехідного періоду.

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Володимир ПутінДонбас