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Путин заинтересован в переговорах исключительно с Байденом, - Зеленский

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Пятница 10 декабря 2021 20:38
Путин заинтересован в переговорах исключительно с Байденом, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский высказался касаемо онлайн-саммита лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина. По его мнению, глава Кремля заинтересован лишь в переговорах с американским коллегой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского в интервью "1+1".

"Они обсудили с Путиным. Путин заинтересован в разговорах с Байденом", - заявил Зеленский.

Как отметил президент, ему кажется, что Путин, со своей стороны, вообще не заинтересован в переговорах с кем-то другим, кроме с президентом Штатов.

"Я думаю, он не заинтересован в разговорах ни с кем больше", - добавил президент.

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