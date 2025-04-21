Путін захотів обговорити з Україною пропозицію Зеленського про перемир'я, - Кремль

Що сказав Путін

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 21 квітня, відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського припинити далекобійні удари ракетами і дронамі по цивільній інфраструктурі як мінімум на 30 днів.

Диктатор знову вигадав "нюанси" в такому питанні. Зокрема, він згадав фейки про удари по "військових цілях" у Сумах і Кривому Розі. Тоді через російські атаки загинули десятки мирних українців.

Також він припустив, що формат перемир'я, який запропонував Зеленський, можна обговорювати "у двосторонньому порядку". З ким саме - він не уточнював.

Варто зауважити, що посередником у переговорах для України і РФ виступають США. Прямо українські та російські чиновники не взаємодіють.

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