Путин захотел обсудить с Украиной предложение Зеленского о перемирии, - Кремль

Что сказал Путин

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сегодня, 21 апреля, отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского прекратить дальнобойные удары ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре как минимум на 30 дней.

Диктатор опять выдумал "нюансы" в таком вопросе. В частности, он вспомнил фейки об ударах по "военным целям" в Сумах и Кривом Роге. Тогда из-за российских атак погибли десятки мирных украинцев.

Также он предположил, что формат перемирия, который предложил Зеленский, можно обсуждать "в двустороннем порядке". С кем именно - он не уточнял.

Стоит заметить, что посредником в переговорах для Украины и РФ выступают США. Прямо украинские и российские чиновники не взаимодействуют.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.