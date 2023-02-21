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Путин угрожает Западу "расширением войны" в случае поставок дальнобойного оружия Украине

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 11:56
Путин угрожает Западу "расширением войны" в случае поставок дальнобойного оружия Украине Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российский диктатор Владимир Путин угрожает "расширить войну", если Запад поставит Украине дальнобоеное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Путина к Федеральному собранию.

"Чем более дальнобойнее системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ", - заявил диктатор.

Также Путин обвинил Запад в попытке перевести войну в Украине в "фазу глобального противостояния".

Кроме того, во время обращения Путин вновь не смог не упомянуть о ядерном оружии. По его словам, в России "оснащения ядерных сил сдерживания новейшими системами составляет более 91%".

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит от западных партнеров дальнобойные ракеты, способные поражать цели на глубине 120-150 км.

Также, как заявил украинский президент Владимир Зеленский, для Украины снимается табу по поставкам дальнобойных ракет.

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