Путин угрожает Западу "расширением войны" в случае поставок дальнобойного оружия Украине
Российский диктатор Владимир Путин угрожает "расширить войну", если Запад поставит Украине дальнобоеное вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Путина к Федеральному собранию.
"Чем более дальнобойнее системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ", - заявил диктатор.
Также Путин обвинил Запад в попытке перевести войну в Украине в "фазу глобального противостояния".
Кроме того, во время обращения Путин вновь не смог не упомянуть о ядерном оружии. По его словам, в России "оснащения ядерных сил сдерживания новейшими системами составляет более 91%".
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит от западных партнеров дальнобойные ракеты, способные поражать цели на глубине 120-150 км.
Также, как заявил украинский президент Владимир Зеленский, для Украины снимается табу по поставкам дальнобойных ракет.
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