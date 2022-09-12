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Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским, - СМИ

Новина українською →
Анкара, Понедельник 12 сентября 2022 10:03
Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским, - СМИ Фото: Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и вновь предложит ему встретиться с украинским лидеров Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

Встреча Эрдогана и Путина запланирована на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Самой важной темой встречи станет война в Украине, отмечает издание.

"Эрдоган передаст своему российскому коллеге месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения войны и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив. Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении", - пишет Hurriyet.

Также сообщается, что одним из главных пунктов повестки на предстоящей встрече лидеров будет функционирование "зернового коридора".

"Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции", - говорится в материале.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что пока речь о встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не идет. Для этого якобы нужен фундамент договоренности.

Зеленский в свою очередь заявил, что Россия должна показать стремление для переговоров. Для этого Москва должна признать свой статус оккупанта.

Однако позже украинский президент подчеркнул, что в настоящее время он не планирует начинать переговоры с российским диктатором.

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