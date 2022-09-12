Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским, - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и вновь предложит ему встретиться с украинским лидеров Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hurriyet .

Встреча Эрдогана и Путина запланирована на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Самой важной темой встречи станет война в Украине, отмечает издание.

"Эрдоган передаст своему российскому коллеге месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения войны и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив. Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении", - пишет Hurriyet.

Также сообщается, что одним из главных пунктов повестки на предстоящей встрече лидеров будет функционирование "зернового коридора".

"Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции", - говорится в материале.