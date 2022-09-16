Путін заговорив про зустріч із Зеленським

Президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції в Узбекистані заговорив про можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

"Він (Ердоган – ред.) пропонує і зустріч із президентом Зеленським, вважаючи, що вона може призвести до якогось позитивного результату", - сказав Путін.

За словами президента РФ, перша умова, необхідна для зустрічі, - це згода Києва.

"Так вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив! Публічно сказав – не знаю де, але публічно – що він не готовий і не хоче розмовляти з Росією", - додав Путін.