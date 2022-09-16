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Путин заговорил об окончании "конфликта" в Украине

Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Россия якобы готова сделать все возможное для скорейшего завершения войны на территории Украины. Однако недовольна тем, что Киев отказался от переговоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

Во время встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия якобы желает как можно быстрее завершить войну в Украине.

Также диктатор отметил, что Киев якобы "отказался от переговорного процесса, поскольку хочет добиться своих целей военным путем".

Отметим, что, по словам министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, российские чиновники, на фоне успешного контрнаступления ВСУ, предлагали Украине мирные переговоры.

"Они хотят, скажем так, отвлечь наше внимание и остановить то, что было стратегически запланировано за месяц до этого. Это не тот сценарий, который мы собираемся разыгрывать", - заявила Стефанишина.

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