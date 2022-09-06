Путин заговорил о безвизе для иностранцев "без взаимности"

"Я предлагал бы не говорить о конкретных странах... не надо никому ничего навязывать, надо просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане. По поводу установления безвизового режима надо с МИДом посоветоваться. С некоторыми уже есть безвизовые поездки, зачем их упоминать. Просто МИДу поручить..." - сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета.

При этом, по словам главы Кремля, в данном случае он бы "не цеплялся за взаимность".

"Я знаю, общий принцип у МИДа - принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать тогда, когда нам это на пользу идет", - отреагировал Путин.