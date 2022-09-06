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Путін заговорив про безвіз для іноземців "без взаємності"

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Росія, Вівторок 06 вересня 2022 17:53
Путін заговорив про безвіз для іноземців "без взаємності" Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії замислилися питання безвізового режиму для іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Я пропонував би не говорити про конкретні країни... не треба нікому нічого нав'язувати, треба просто говорити про співпрацю у двосторонньому плані. З приводу встановлення безвізового режиму треба з МЗС порадитися. З деякими вже є безвізові поїздки, навіщо їх згадувати. Просто МЗС доручити..." - сказав президент РФ Володимир Путін на засіданні Держради.

При цьому, за словами голови Кремля, в такому випадку він "не чіплявся б за взаємність".

"Я знаю, загальний принцип у МЗС - принцип взаємності. Тут, коли йдеться про забезпечення наших інтересів, потрібно принципи використати тоді, коли нам це на користь іде", - відреагував Путін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глави МЗС країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією на тлі війни проти України.

При цьому, за словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, ЄС не буде вводити повну заборону на видачу віз, оскільки з цього питання немає єдиної думки.

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Володимир Путін Російська Федерація
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