Путін заговорив про безвіз для іноземців "без взаємності"
У Росії замислилися питання безвізового режиму для іноземців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
"Я пропонував би не говорити про конкретні країни... не треба нікому нічого нав'язувати, треба просто говорити про співпрацю у двосторонньому плані. З приводу встановлення безвізового режиму треба з МЗС порадитися. З деякими вже є безвізові поїздки, навіщо їх згадувати. Просто МЗС доручити..." - сказав президент РФ Володимир Путін на засіданні Держради.
При цьому, за словами голови Кремля, в такому випадку він "не чіплявся б за взаємність".
"Я знаю, загальний принцип у МЗС - принцип взаємності. Тут, коли йдеться про забезпечення наших інтересів, потрібно принципи використати тоді, коли нам це на користь іде", - відреагував Путін.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що глави МЗС країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією на тлі війни проти України.
При цьому, за словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, ЄС не буде вводити повну заборону на видачу віз, оскільки з цього питання немає єдиної думки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.