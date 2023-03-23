Путін "з'їдає" свою армію. Радник Залужного назвав місячні втрати росіян в Україні

"Я вважаю, що Бахмут - це місце, куди пішла вмирати російська армія", - сказав він.

Райс зазначив, що Путін продовжує робити промах за промахом, порушуючи всі принципи війни.

"Рік тому він напав на Україну не в той місяць. У лютому в цих умовах не атакуєш. Але він все одно продовжив атакувати цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це "з'їдав" свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян", - зазначив радник Залужного.

За його словами, наразі українські військові вбивають близько 25 тисяч російських вояк на місяць. Райс вважає, що приблизно такими ж будуть цифри за березень. До того ж, близько 75 тисяч втрат росіян в Україні за березень - це поранені.

Райс підкреслив, що зараз найкращі підрозділи армії РФ знищуються, адже це жахливий час для атаки.

"Тому, коли настане правильний час для наступу, весною, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ", - додав він.

Нагадаємо, старший військовий радник делегації Британії в ОБСЄ Ян Стаббс повідомляв, що Росія вже втратила під Бахмутом до 30 тисяч солдатів убитими та пораненими.

До того ж, у НАТО заявляли, що РФ щодня втрачає до 1500 військових під час поточного наступу.

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