Путін з'явився у Курській області вперше після початку операції ЗСУ

На відео, які ширяться у мережі, показано як нібито Путін виходить з авто та зустрічається з головою Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. На відео Путін одягнений у військову форму.

Як повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, Путін провів нараду на одному з пунктів управління Курським угрупованням військ. Під час наради Путін знову поставив завдання звільнити Курську область.

А також доручив "особливо подумати" про створення зони безпеки вздовж російсько-українського кордону.

Операція у Курській області

У серпні минуло року ЗСУ почали Курську операцію з кількох стратегічних причин. Операція мала на меті послабити бойові можливості противника та змусити його перенаправити ресурси на захист власних територій.

Станом на кінець літа воїни контролювали 100 населених пунктів у регіоні.

Останнім часом у ЗМІ почала з'являтись інформація про те, що нібито почала погіршуватись ситуація у Курській області. Зокрема, заявлялось, що російські військові РФ просунулись на північному заході від Суджі - в районі Свердликово до українського державного кордону.

Також про нібито оточення українських військ у Курській області писало видання The Telegraph. За даними ЗМІ, після припинення США обміну розвідданими українські війська в Курській області нібито опинилися під загрозою оточення. Це, за їхніми даними, ускладнило прогнозування атак і координацію оборони.