Путін, ймовірно, зосередився на посиленні економічного контролю Білорусі, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Так, у ході зустрічі з Олександром Лукашенком він наголосив на важливості створення спільної системи непрямих податків, а також посилення заходів щодо формування загальних стандартів для російських та білоруських промислових підприємств, а також уніфікацію білоруського та російського торговельного законодавства.

За його словами, російські та білоруські офіційні особи зосереджені на заходах щодо імпортозаміщення. Країни також продовжують процес створення спільного ринку нафти та газу та працюють над підготовкою угоди про формування єдиного ринку електроенергії.

Таким чином, Кремль, ймовірно, намагається максимально інтегрувати білоруську промислову базу до свого оборонного комплексу.

Ключові висновки ISW: