Путин, вероятно, сосредоточился на усилении экономического контроля Беларуси, - ISW

Президент России Владимир Путин, вероятно, сосредоточился на усилении экономического контроля РФ над Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Так, в ходе встречи с Александром Лукашенко он подчеркнул важность создания совместной системы косвенных налогов, а также усиление мер по формированию общих стандартов для российских и белорусских промышленных предприятий, а также унификацию белорусского и российского торгового законодательства.
По его словам, российские и белорусские официальные лица сосредоточены на мерах по импортозамещению. Страны также продолжают процесс создания совместного рынка нефти и газа, и работают над подготовкой соглашения о формировании единого рынка электроэнергии.
Таким образом Кремль, вероятно, пытается максимально интегрировать белорусскую промышленную базу в свой оборонный комплекс.
Напомним, глава Минобороны Алексей Резников заявлял, что украинское командование и Силы обороны готовят контрнаступление. Однако подходящее время для него будет выбирать Генштаб ВСУ.
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