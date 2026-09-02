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Путін їздить по Росії у супроводі зенітників, а маршрути охороняє армія (фото, відео)

12:58 02.09.2026 Ср
2 хв
Кадри з вулиць Владивостока, що з'явилися, швидко розійшлися місцевими каналами
aimg Анастасія Никончук

У Владивостоці через приїзд Володимира Путіна посилили безпекові заходи: вулиці перекрили, на дорогах з'явилася військова техніка. У складі кортежу президента помітили пікап із зенітним кулеметом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу ASTRA.

Що відбувається на вулицях міста

Кадри з пересуванням кортежу біля аеропорту Владивостока розповсюджують місцеві Telegram-канали. На опублікованих відео видно колону автомобілів, яку супроводжує пікап із кулеметним озброєнням.

За повідомленнями місцевих жителів, уздовж маршруту кортежу також виставили військовослужбовців та військову техніку.

Через обмеження для руху транспорту на вулицях Владивостока утворилися серйозні пробки.

Очевидці скаржаться на утруднений проїзд та значне скупчення автомобілів.

Безпеку посилили

Путін прибув до Владивостока для участі у Східному економічному форумі. Захід триває з 2 по 5 вересня.

На час пересування російського президента містом влада обмежила рух на окремих ділянках доріг.

Посилені заходи безпеки вживаються на тлі війни Росії проти України, що триває, і регулярних атак безпілотників по території РФ.

При цьому місцеві канали публікують відео з військовою технікою та обмеженнями руху, які супроводжують переміщення президентського кортежу.

Нагадуємо, що 1 вересня у Киргизстані Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели переговори за зачиненими дверима. Сторони зокрема обговорили війну Росії проти України.

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Війна в УкраїніВолодимир ПутінРосійська Федерація