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Путин ездит по России в сопровождении зенитчиков, а маршруты охраняет армия (фото, видео)

12:58 02.09.2026 Ср
2 мин
Появившиеся кадры с улиц Владивостока быстро разошлись по местным каналам
aimg Анастасия Никончук

Во Владивостоке из-за приезда Владимира Путина усилили меры безопасности: улицы перекрыли, на дорогах появилась военная техника. В составе кортежа президента заметили пикап с зенитным пулеметом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала ASTRA.

Что происходит на улицах города

Кадры с передвижением кортежа возле аэропорта Владивостока распространяют местные Telegram-каналы. На опубликованных видео видна колонна автомобилей, которую сопровождает пикап с пулеметным вооружением.

По сообщениям местных жителей, вдоль маршрута следования кортежа также выставили военнослужащих и военную технику.

Из-за ограничений для движения транспорта на улицах Владивостока образовались серьезные пробки.

Очевидцы жалуются на затрудненный проезд и значительное скопление автомобилей.

Безопасность усилили

Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Мероприятие проходит с 2 по 5 сентября.

На время передвижения российского президента по городу власти ограничили движение на отдельных участках дорог.

Усиленные меры безопасности принимаются на фоне продолжающейся войны России против Украины и регулярных атак беспилотников по территории РФ.

При этом местные каналы публикуют видео с военной техникой и ограничениями движения, сопровождающими перемещение президентского кортежа.

Напоминаем, что 1 сентября в Кыргызстане Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры за закрытыми дверями. Стороны, в частности, обсудили войну России против Украины.

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