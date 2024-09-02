Путін у Монголії. Експерт пояснив, що чекає країну за ігнорування ордера на арешт

За його словами, треба дивитися на історичний підтекст, оскільки цей візит пов'язаний з результатами бойових дій на озері Хасан і Халкін-Голі.

"Ми пам'ятаємо, тоді вони завершені були у вересневих числах і одна, і друга битви. І це якби Монголія обставляє візитом вождя, фюрера московського. Хоча, яке відношення має тодішній Радянський Союз до нинішньої Росії. Якщо говорити про правдивий контекст, то насправді Радянський Союз там показав свою повну небоєздатність", - сказав Безсмерний.

Він наголосив, що у відповідності до Римського статуту і у відповідності до рішення МКС і видачі прокурором відповідної санкції на арешт Путіна Монголія зобов'язана вчинити такий акт, але в нинішній ситуації це монгольським керівництвом ігнорується.

"Які це санкції може мати? Безумовно, це вдарить по авторитету МКС, це говорить про нездатність міжнародної системи виконати навіть ті рішення, які вона сама народжує, це призведе до ускладнення відносин між МКС і Монголією. Зовсім недавно до складу МКС було добавлено представника від Монголії. Не виключено, що буде поставлено питання виключення і представника і Монголії зі складу підписантів і тих, хто ратифікував Римський статут", - вважає експерт.

Він наголосив, що ігнорування Монголією вимог, під якими вона підписалась, це ще один із кроків руйнування міжнародного порядку.

Відповідачи на питання, що може трапитися у разі арешту Путіна, експерт нагадав, що Монголія перебуває в оточенні - з одного боку Китай, з іншого Росія. "Давайте уявляємо варіант (що затримали, - ред.) - питання, а як його далі транспортувати? Через Китай - не пустять, через Росію - тим більше, третього шляху немає, підземного не придумали", - сказав Безсмерний.