Путин в Монголии. Эксперт пояснил, что ждет страну за игнорирование ордера на арест

По его словам, следует смотреть на исторический подтекст, поскольку этот визит связан с результатами боевых действий на озере Хасан и Халкин-Голи.

"Мы помним, тогда они завершены были в сентябрьских числах и одно, и другое сражение. И это как бы Монголия обставляет визитом вождя, фюрера московского. Хотя, какое отношение имеет тогдашний Советский Союз к нынешней России. Если говорить об истинном контексте, то на самом деле, Советский Союз там показал свою полную небоеспособность", - сказал Безсмерный.

Он подчеркнул, что в соответствии с Римским статутом и в соответствии с решением МКС и выдаче прокурором соответствующей санкции на арест Путина Монголия обязана совершить такой акт, но в нынешней ситуации это монгольским руководством игнорируется.

"Какие это санкции может иметь? Безусловно, это ударит по авторитету МУС, это говорит о неспособности международной системы выполнить даже те решения, которые она сама рождает, это приведет к усложнению отношений между МУС и Монголией. Совсем недавно в состав МУС были добавлены представители от Монголии. Не исключено, что будут поставлены вопросы исключения и представителя и Монголии из состава подписантов и тех, кто ратифицировал Римский устав", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что игнорирование Монголией требований, под которыми она подписалось, это еще один шаг разрушения международного порядка.

Отвечая на вопрос, что может случиться в случае ареста Путина, эксперт напомнил, что Монголия находится в окружении – с одной стороны – Китай, с другой – Россия. "Давайте представляем вариант (что задержали, – ред.) – вопрос, а как его дальше транспортировать? Через Китай – не пустят, через Россию – тем более, третьего пути нет, подземного не придумали", – сказал Безсмерный.