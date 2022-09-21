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Путін йде на політичний ризик, змінюючи стратегію у війні проти України, - британська розвідка

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Україна, Середа 21 вересня 2022 08:48
Путін йде на політичний ризик, змінюючи стратегію у війні проти України, - британська розвідка Фото: Путін йде на великий політичний ризик (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Російське керівництво вирішило створити більше бойової сили для війни з Україною. Але Путін іде на значний ризик, змінюючи стратегію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

За даними британської розвідки, російські сили в Україні продовжують відчувати нестачу особового складу. 20 вересня 2022 року Дума Росії проголосувала за внесення поправок до закону, що розширюють покарання за невиконання зобов'язань військовослужбовцями, що "призначено для обмеження кількості дезертирств та відмов".

Російське цивільне та військове керівництво за останні два тижні зіткнулося зі значним тиском. Ці нові заходи, швидше за все, були висунуті через громадську критику і знаменують собою подальший розвиток стратегії Росії, зазначають у Міноборони Британії.

"Путін йде на більший політичний ризик, сподіваючись створити більше бойової сили, розвінчуючи міфи про те, що Росія не перебуває ні в стані війни, ні в національній кризі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається у зведенні, 20 вересня 2022 року адміністрації окупованих Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України оголосили про проведення референдуму щодо приєднання до Російської Федерації. Ці референдуми відбулися за офіційним визнанням російською Думою "ДНР" та "ЛНР" 21 лютого 2022 року.

"Ця терміновість, ймовірно, викликана побоюваннями неминучого наступу України та очікуванням більшої безпеки після формального приєднання до Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація раптово вирішила прискорити незаконну анексію українських територій та оголосила "референдуми". Згідно з планами, "референдуми" відбудуться з 23 по 27 вересня.

Увечері 20 вересня планувався виступ президента РФ Володимира Путіна щодо "референдумів" в Україні, але його перенесли.

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