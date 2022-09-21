ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин идет на политический риск, меняя стратегию в войне против Украины, - британская разведка

Новина українською →
Україна, Среда 21 сентября 2022 08:48
Путин идет на политический риск, меняя стратегию в войне против Украины, - британская разведка Фото: Путин идет на большой политический риск (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Российское руководство решило создать больше боевой силы для войны с Украиной. Но Путин идет на большой риск, меняя стратегию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, российские силы в Украине продолжают испытывать нехватку личного состава. 20 сентября 2022 года Дума России проголосовала за внесение поправок в закон, расширяющих наказания за невыполнение обязательств военнослужащими, что "предназначено для ограничения количества дезертирств и отказов".

Российское гражданское и военное руководство за последние две недели столкнулось со значительным давлением. Эти новые меры, скорее всего, были выдвинуты из-за общественной критики и знаменуют собой дальнейшее развитие стратегии России, отмечают в Минобороны Британии.

"Путин идет на больший политический риск в надежде создать больше боевой силы, развенчивая мифы о том, что Россия не находится ни в состоянии войны, ни в национальном кризисе", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, 20 сентября 2022 года администрации оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины объявили о проведении референдума о присоединении к Российской Федерации. Эти референдумы последовали за официальным признанием российской Думой "ДНР" и "ЛНР" 21 февраля 2022 года.

"Эта срочность, вероятно, вызвана опасениями неминуемого наступления Украины и ожиданием большей безопасности после формального присоединения к России", - говорится в сообщении.

Напомним, Российская Федерация внезапно решила ускорить незаконную аннексию украинских территорий и объявила "референдумы". Согласно планам, "референдумы" состоятся с 23 по 27 сентября .

Вечером 20 сентября планировалось выступление президента РФ Владимира Путина по поводу "референдумов" в Украине, но его перенесли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Референдум
NEWS
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
DAILY
Гауляйтеры Кремля. Кто из политиков предал Украину и стал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент Гауляйтеры Кремля. Кто из политиков предал Украину и стал на сторону России