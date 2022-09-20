Виступ Путіна щодо "референдумів" в Україні перенесли. ЗМІ назвали нову дату
Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin ru)
Виступ президента РФ Володимира Путіна щодо "референдумів" в Україні перенесли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
"Згідно з двома джерелами в адміністрації президента, записане звернення буде показано 21 вересня", - йдеться у повідомленні.
За інформацією від ЗМІ, це трапиться коли "прокинеться Далекий Схід".
Нагадаємо, що сьогодні ЗМІ повідомляли про можливий виступ президент РФ Володимира Путіна. Стосуватись це могло незаконних "референдумів".
Раніше, окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення "референдумів" про приєднання до Росії.
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