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Виступ Путіна щодо "референдумів" в Україні перенесли. ЗМІ назвали нову дату

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Вівторок 20 вересня 2022 22:54
Виступ Путіна щодо "референдумів" в Україні перенесли. ЗМІ назвали нову дату Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Дмитро Браславський

Виступ президента РФ Володимира Путіна щодо "референдумів" в Україні перенесли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

"Згідно з двома джерелами в адміністрації президента, записане звернення буде показано 21 вересня", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від ЗМІ, це трапиться коли "прокинеться Далекий Схід".

Нагадаємо, що сьогодні ЗМІ повідомляли про можливий виступ президент РФ Володимира Путіна. Стосуватись це могло незаконних "референдумів".

Раніше, окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення "референдумів" про приєднання до Росії.

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