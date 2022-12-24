ua ru
Сб, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як Гітлер у 1943-му. Віцепрезидент Єврокомісії заявив, що Путін уже програв війну

Новость на русском →
ЄС, Субота 24 грудня 2022 20:43
Як Гітлер у 1943-му. Віцепрезидент Єврокомісії заявив, що Путін уже програв війну Фото: віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс (twitter.com/TimmermansEU)
Автор: Тетяна Степанова

Віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс вважає, що президент Росії Володимир Путін перебуває наразі в такому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році, коли він уже програв війну, але вона ще була далека від завершення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nieuwsblad.

"Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами", - сказав Тіммерманс.

Він також нагадав про те, що Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, але вона тривала ще два роки.

"Путін може ще дуже довго чинити багато хаосу. Звідси - бомбардування енергетичної інфраструктури України з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони виїхали до Європи", - додав віцепрезидент Єврокомісії.

На його думку, єдине, що здатне змінити курс Росії - "це усвідомлення того, що Захід не здається незалежно від подій на полі бою".

"Щойно Путін і Лавров почнуть думати, що на фронті з'являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше. Ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт з американцями та продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово", - заявив Тіммерманс.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Путін може припинити війну в Україні того ж дня, як ухвалить таке рішення. Але виграти цю війну він не може.

Також раніше ми писали, що російський президент Володимир Путін створив таку структуру влади, у тому числі через низку своїх радників, що має лише ту інформацію, яку він хоче почути.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Війна Росії проти України
NEWS
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація