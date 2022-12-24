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Как Гитлер в 1943-м. Вице-президент Еврокомиссии заявил, что Путин уже проиграл войну

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ЕС, Суббота 24 декабря 2022 20:43
Как Гитлер в 1943-м. Вице-президент Еврокомиссии заявил, что Путин уже проиграл войну Фото: вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс (twitter.com/TimmermansEU)
Автор: Татьяна Степанова

Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс считает, что президент России Владимир Путин находится в таком же положении, что и нацистский диктатор Адольф Гитлер в 1943 году, когда он уже проиграл войну, но она еще была далека от завершения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nieuwsblad.

"Россия сейчас является полным изгоем на международной арене. Санкции кусаются сильно. Война стоит очень много денег. И Путин уже проиграл. Он ошибся по поводу устойчивости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, которая была развалена коррумпированными офицерами", - сказал Тиммерманс.

Он также напомнил, что Гитлер также проиграл войну в конце 1943 года, но она продолжалась еще два года.

"Путин может еще очень долго творить много хаоса. Отсюда - бомбардировка энергетической инфраструктуры Украины с намерением довести людей до такой бедности, чтобы миллионы выехали в Европу", - добавил вице-президент Еврокомиссии.

По его мнению, единственное, что способно изменить курс России - "это осознание того, что Запад не сдается независимо от событий на поле боя".

"Как только Путин и Лавров начнут думать, что на фронте появляются трещины, они смогут продержаться еще дольше. Мы должны держать ряды сомкнутыми, держать фронт с американцами и продолжать поддерживать Украину финансово и военно", - заявил Тиммерманс.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Путин может прекратить войну в Украине в тот же день, как примет такое решение. Но выиграть эту войну он не может.

Также ранее мы писали, что российский президент Владимир Путин создал такую структуру власти, в том числе из-за ряда своих советников, что имеет только ту информацию, которую он хочет услышать.

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