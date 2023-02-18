Путін вже програв енергетичну війну з Європою, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек на полях Мюнхенської безпекової конференції обговорили ситуацію з українською енергетикою, яка вже чотири місяці стає метою масованих російських ударів, а також "енергетичну війну" Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

Міністр подякував Німеччині за вирішальну підтримку у відновленні української енергосистеми, пошкодженої російськими ударами.

"Ми зійшлися на думці, що одну війну Путін уже програв повністю: його енергетичну війну з Європою", – додав глава МЗС України.

Минулої осені країни Європи готувалися до важкої зими та енергетичної кризи, пов'язаної з поступовою відмовою від російських енергоресурсів через вторгнення в Україну.

Після вибуху перестав діяти експортний газопровід "Північний потік-1". Однак зима видалася теплою, і великої кризи європейцям, зокрема німцям, вдалося уникнути.

Нагадаємо, Німеччина заявила, що повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру та більше не залежить від російських енергоносіїв.

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