Путин уже проиграл энергетическую войну с Европой, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вице-канцлер Германии Роберт Хабек на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили ситуацию с украинской энергетикой, которая уже четыре месяца становится целью массированных российских ударов, а также "энергетическую войну" Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

Министр поблагодарил Германию за решающую поддержку в восстановлении украинской энергосистемы, поврежденной российскими ударами.

"Мы сошлись во мнении, что одну войну Путин уже проиграл полностью: его энергетическую войну с Европой", - добавил глава МИД Украины.

Прошлой осенью страны Европы готовились к тяжелой зиме и энергетическому кризису, связанному с постепенным отказом от российских энергоресурсов в связи с вторжением в Украину.

После взрыва перестал действовать экспортный газопровод "Северный поток-1". Однако зима выдалась теплой, и большого кризиса европейцам, в том числе немцам, удалось избежать.

Напомним, Германия заявила, что полностью диверсифицировала энергетическую инфраструктуру и больше не зависит от российских энергоносителей.

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